محفوض: كلام نعيم قاسم يُشكّل مضبطة اتهام وعلى القضاء توقيفه 

قال رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض في معرض تعليقه على كلام الشيخ نعيم قاسم انه ‏لم يعد العتب على الشيخ نعيم، فالرجل بات على قناعة بأنّ كلامه أشبه بأكل المستشفى، أي light. لكن ما يجب التوقّف عنده هو صمت الدولة والرسميين، وعدم ملاحقة زعيم ميليشيا تُخرّب وتستدرج الاحتلال. فالسلطة، أولاً وأخيراً، هيبة، وما نحن بأمسّ الحاجة إليه اليوم هو هيبة الدولة كي تستعيد حضورها ووجودها.

وتابع محفوض تصريحه ‏أما عن سلاح الشيخ نعيم، الذي يجاهر بالاحتفاظ به، فهو اعتراف واضح أمام القانون، ويُشكّل مضبطة اتهام تستوجب تحرّك القضاء، عفواً لتوقيفه وإحالته أمام القضاء المختص.

‏وبغير ذلك، يكون ما يجري مضيعة للوقت.

‏فيا دولتنا العليّة، لا تلعبي دور مرثى التي تهتم بأمور كثيرة، فيما المطلوب منكِ واحد فقط.

