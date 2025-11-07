محاولة تهريب 227 ألف دولار مزيّف عبر مطار بيروت.. وتوقيف شقيقتين



بتاريخ 06-11-2025، تمكّنت فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة من إحباط عمليّة تهريب مبلغ ماليّ عبارة عن /207،100/ دولار امريكي مزيّف، مقسّم /18/ رزمة من فئة الـ /50/، و/117،100/ من فئة الـ /100/ دولار امريكي، ومبلغ /20،000/ دولار أميركيّ مزيّف أيضًا، ومقسّم /3/ رزم: /2/ من فئة الـ /50/ دولارًا، وواحدة من فئة الـ /100/ دولار، تمّ إخفاؤها بطريقة احترافيّة، تحت ملابس كلّ من

ه. ع. ف. (مواليد عام 1989، لبنانيّة)

وشقيقتها ن. ع. ف. (مواليد عام 2000، لبنانيّة)

باستماع افادتهما، صرحت الأولى انها تعرفت إلى شخص مجهول الهوية، وطلب منها العمل على نقل أموال الى تركيا، لقاء استفادة ماديّة، وأكّدت أنها طلبت من شقيقتها مساعدتها في نقل المبلغ

وأكدت الثانية ما جاء في إعترافات شقيقتها

تمّ ضبط الأموال المزيّفة، والهواتف الخلويّة التي كانت بحوزتهما، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما بناء على إشارة القضاء المختص

