مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك انتخب الأب سمير غاوي رئيسا لرابطة كاريتاس

افتتح مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان اليوم دورته الاستثنائية في المقر البطريركي الماروني في بكركي.

وترأس الدورة، بحسب بيان للمجلس، “رئيس المجلس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بمشاركة البطاركة: مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الأنطاكي، مار يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، مار روفائيل بيدروس الحادي والعشرين كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك، وأصحاب السيادة مطارنة الكنائس الكاثوليكية في لبنان، وقدس الآباء الرؤساء العامين والاقليميين ومكتب الرئيسات العامات للرهبانيات النسائية والأمين العام للمجلس”.

واستهل رئيس المجلس البطريرك الراعي، أعمال الدورة الاستثنائية بالصلاة، ثم وجّه باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان الشكر إلى “جميع الذين شاركوا في التحضير للزيارة الرسولية لصاحب القداسة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان من 30 تشرين الثاني إلى 2 كانون الأول 2025، بدءاً من الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها، ولا سيما اللجنة الوطنية واللجنة الكنسية المركزية؛ واللجان الخاصة التي تولت تنظيم مختلف مراحل هذه الزيارة، كما نوه بالعمل الجبار الذي قام به الجميع من أجل إنجاح هذه الزيارة التاريخية للأب الأقدس إلى وطننا لبنان”.

وباشر أعضاء المجلس انتخابات رابطة كاريتاس لبنان، وجاءت النتائج على الشكل الآتي:

“الأب سمير غاوي، الراهب اللبناني الماروني، رئيساً لرابطة كاريتاس لبنان.

القاضية ميراي حداد، نائباً للرئيس العام.

القاضي داني شبلي، أميناً للسرّ العام.

السيد برونو عطية، أميناً للمال العام.

وناقش أعضاء المجلس التعديلات على القانون الأساسي لرابطة كاريتاس لبنان، وتم إقراره في هذه الدورة الاستثنائية. واختتمت أعمال هذه الدورة بالصلاة”.

