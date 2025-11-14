القنصل العام لفرنسا في لبنان زار دير مار أنطونيوس قزحيا

زار القنصل العام لفرنسا في لبنان ERik AMPER دير مار أنطونيوس قزحيا -الوادي المقدس التابع للرهبانية اللبنانية المارونية وكان في استقباله على مدخل الدير الخارجي خادم رعية بان – قضاء بشري الأب آسيا صافي، ثم اصطحبه رئيس الدير الأب كميل كيروز الى صالون الدير الكبير في حضور المدبر العام للرهبانية اللبنانية المارونية في الشمال وعكار والبقاع الشمالي ومسؤول قطاع الرسالات في دول الإنتشار الأب طوني فخري، وكيل الدير الأب مخايل فنيانوس، مسؤول المزار وشؤون الموظفين في الدير الأب بيتر بطرس، مدير الواحة الأب ريمون كيروز، أقنوم الدير الأب دانيال العلم، الأب فؤاد أبي الديب من الرسالات في أفريقيا، ومستشار العلاقات العامة والإعلام في جهاز شبيبة “كاريتاس” – لبنان الملحق الإعلامي في الوادي المقدس الصحافي جوزاف إبراهيم محفوض، وعدد من الآباء في الدير والرهبانية.

بعدها جال القنصل في المعالم التاريخية في الدير أبرزها، الكنيسة الأثرية والمغارة العجائبية والمتحف والمكتبة والمطبعة الأولى في العالم العربي، ومحبسة مار بيشاي التي عاش فيها بطاركة آل الرزي ومحبسة مار بولا التي يوجد في داخلها الناسك الكولومبي الأصل الحبيس غاريو اسكوبار، مدفن الحبيس الراحل الناسك الأب أنطونيوس شينا.

وفي ختام الزيارة دوّن القنصل الفرنسي كلمة في السجل الذهبي للدير، معبراً فيها عن إعجابه بالزيارة المميزة والمفعمة بالإيمان والمحبة والسلام، مشيداً بالصرح الوطني والديني الكبير، موجهاً تحية تقدير وإحترام إلى الرئيسالعام للرهبانية اللبنانية المارونية الأب العام هادي محفوظ .

