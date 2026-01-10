لبنانفيديو

بالفيديو: احتراق حفارة في مارون الرأس بعد استهدافها بقنبلة متفجرة

مارون الرأس

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن مسيرة ألقت قنبلة متفجرة، مستهدفةً حفارة في بلدة مارون الرأس، مما أدى إلى احتراقها بشكل كامل، الفيديو:

