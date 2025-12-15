مارك ضو ينتقد جدول أعمال بري ويتمسك بحق المغتربين بالتصويت

كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة “أكس”: “دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة عامة يوم الخميس المقبل، فيما نذكّر بوجود مشروع قانون حكومي معجّل، وكذلك اقتراح قانون معجل مكرر، اللذين يعدلان القانون الحالي لضمان حق المغتربين بالتصويت لكامل أعضاء مجلس النواب الـ١٢٨. وعليه، نؤكد ضرورة إدراج هذين البندين على جدول الأعمال، إذ إن تجاهلهما يشكل تجاوزا لإرادة أكثرية النواب وتعطيلا لمسارين تشريعيين تمثلهما السلطتان التنفيذية والتشريعية. إن جدول الأعمال يجب أن يعكس إرادة النواب مجتمعين، لا إرادة رئيس المجلس، فصلاحيات الرئاسة محددة بالدستور وليست مطلقة، ولا يمكن أن تعلو على إرادة الأكثرية النيابية”.

