سيارة بلوحة سورية تنقل لحوماً مهرّبة وتوقيف السائق

اعلنت المديرية العامة للجمارك أن ضابطة صيدا دهمت مستودعًا في منطقة الغازية، وعثرت على نحو 27 طناً من الملوخية اليابسة المنتهية الصلاحية، كان صاحب المستودع يعمد إلى إعادة تعبئتها وتزوير تواريخ صلاحيتها تمهيدًا لتوزيعها في الأسواق، في انتهاك لقانون حماية المستهلك وتهديد مباشر لصحة المواطنين. كما تم ضبط مواد غذائية أجنبية مهرّبة داخل المستودع.

تم توقيف المخالف، وإتلاف الكميات المضبوطة في مكب صيدا بحضور مراقبين من وزارة الاقتصاد، فيما جرى ختم المستودع بالرصاص الجمركي والشمع الأحمر، وتستكمل الضابطة الاجراءات القانونية بناءً على إشارة القضاء المختص.

وعند معبر العريضة الحدودي ضبطت مفرزة الجمارك كمية من اللحوم المهربة الى داخل الاراضي اللبنانية بواسطة سيارة تحمل لوحة سورية، فتم توقيف السائق لاجراء المقتضى القانوني.

