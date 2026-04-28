لماذا تراجع نشاط الحزب جنوباً؟

نقلت قناة “الحدث” عن مصدر عسكري لبناني قوله إن عمليات حزب الله في الجنوب تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة إجراءات الجيش اللبناني وفقدانه حرية الحركة في بعض المناطق.

وأشار المصدر إلى أن نشاط الحزب بات يتركّز خارج ما يُعرف بـ“الخط الأصفر”، في وقت تشهد فيه قرى قضاء النبطية حركة نزوح واسعة بسبب الغارات الإسرائيلية المكثفة.

وأضاف أن خط الإمداد الأساسي الذي كان يُستخدم لنقل الذخيرة قد تعطّل، كما ساهمت حواجز الجيش والدوريات في الحد من نقل الأسلحة بين المناطق.

