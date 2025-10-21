لبنان

الأمن العام يعلن المرحلة السادسة للعودة المنظمة للنازحين السوريين

أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تنظيم المرحلة السادسة من خطة الحكومة اللبنانية للعودة المنظمة للنازحين السوريين، وذلك عبر مركز العريضة الحدودي مع سوريا، يوم الخميس 23/10/2025، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا.

وأوضحت المديرية أن نقطة التجمع ستكون في معرض رشيد كرامي – طرابلس، مشيرة إلى أن العملية تتم بالتنسيق مع الدولة السورية، وبالإشتراك مع منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والصليب الأحمر اللبناني، إضافة إلى منظمات إنسانية أخرى.

