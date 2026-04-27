لقاء رئاسي ثلاثي في بعبدا يرسم مسار التفاوض وسط مخاوف من انهيار الهدنة

يعقد كل من جوزاف عون ونبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام اجتماعًا في قصر بعبدا، في خطوة تهدف إلى بلورة موقف لبناني موحّد بشأن المسار التفاوضي برعاية الولايات المتحدة. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد التوترات مع إسرائيل ومخاوف من انهيار الهدنة، حيث يركّز المجتمعون على تثبيت الاستقرار الداخلي، والتمسك باتفاق الطائف، والمطالبة بوقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي.

بالتوازي، تتحرك الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، وسط اتصالات مكثفة بين بيروت وواشنطن، فيما يترقب لبنان نتائج هذه المشاورات خلال الأسابيع المقبلة لتحديد مسار المرحلة القادمة.

