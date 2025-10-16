لجنة أهالي المخطوفين رحبت بالاعضاء الجدد لهيئة المفقودين والمخفيين قسرا واكدت متابعة مسارهم

أعلنت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان في بيان، انها تتابع بارتياح “الخطوة المتمثلة بأداء الأعضاء الجدد في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في ولايتها الثانية قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون”، معتبرة ان “هذه الخطوة هي استمرار لمسار طويل نحو استكمال عمل الهيئة وتفعيله، كما نص عليه القانون 105/2018. وقد شكل صدور القانون عام 2018، وتشكيل الهيئة الوطنية عام 2020 ثمرة نضال استمر لأكثر من أربعين عاما، خاضته عائلات المفقودين بإصرار وثبات من أجل انتزاع حقها في المعرفة”.

وأملت اللجنة “أن تكون ولاية الأعضاء الجدد مكملة لعمل أعضاء الولاية الأولى الذين وضعوا حجر الأساس ومهدوا الطريق للأعضاء الجدد من أجل تحقيق الهدف الأساسي التي أنشئت من أجلهه الهيئة وهو الكشف عن مصير جميع المفقودين والمخفيين قسرا”.

وشددت على أن “نجاح الهيئة يعتمد على استقلاليتها وعلى تعاون مؤسسات الدولة معها وعلى شفافية عملها”، مؤكدة “أهمية أن يقوم مجلس الوزراء والوزراء المعنيون بإصدار كل المراسيم والقرارات اللازمة لتسهيل عمل الهيئة وإعطائها كل المقومات التي ينص عليها قانون تشكيلها لتستكمل ما بدأه الأعضاء في الولاية الأولى”.

واكدت اللجنة متابعتها لعمل الهيئة، “لضمان أن تتحول هذه الخطوة إلى مسار فعلي يؤدي إلى كشف مصير جميع المفقودين والمخفيين قسرا، ويكرس حق العائلات في المعرفة، ويسهم في المصالحة الوطنية وصون الذاكرة الجماعية”.

