لجنة أهالي المخطوفين: من الألم إلى الإصرار على كشف الحقيقة

بيان لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان

بمناسبة انتخاب مكتب الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً الجديد

بيروت، 22 تشرين الأول، 2025

ترحّب لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان بالانتخابات الأخيرة لمكتب الهيئة الوطنية للمفقودين والمخطوفين قسراً للفترة الممتدة من 2025–2030، بعد أداء أعضائها الجدد قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية في 15 تشرين الأول 2025.

وفي هذا السياق، تؤكّد لجنة الأهالي على موقفها الثابت لجهة أن تعمل الهيئة الوطنية باستقلالية كاملة، بعيداً عن أي تأثيرات طائفية أو سياسية، وبشكل حيادي ومهني لضمان متابعة تطبيق قانون المفقودين والمخفيين قسراً (105/2018) وتأمين معرفة مصير هؤلاء الضحايا، وهو حق بديهي لعائلاتهم، إضافة إلى أنه يساهم في انتشالهم من حالة الانتظار القاتلة ومن التخبّط في اللايقين طوال نصف قرن.

كما تؤكّد اللجنة على ضرورة أن يكون عمل الهيئة مبنياً على الشفافية والمساءلة وتفعيل عملية التسلّم والتسليم بين الأعضاء السابقين والجدد، بما يضمن استمرارية العمل والبناء على ما تمّ إنجازه في الولاية الأولى وتحقيق النتائج المرجوة لمصلحة المفقودين والمخفيين قسراً وعائلاتهم.

كما تتوجه لجنة الأهالي إلى السلطة التنفيذية، رئيساً ووزراء، لإزالة كافة العراقيل من أمام الهيئة ومنحها المقوّمات التي نصّ عليها قانون تشكيلها لا سيما لجهة رفع قيمة موازنة الهيئة وتأمين مقر ملائم لطبيعة عملها، وتسهيل حصولها على كافة المعلومات التي تحتاج إليها من كافة الإدارات والهيئات والمراجع الرسمية.

تجدد لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان دعمها وتعاونها الكامل مع أعضاء الهيئة الوطنية، وتؤكد أنها ستتابع عن كثب عملها لضمان تحقيق العدالة من خلال إحقاق حق العائلات في معرفة مصير أحبائهم.

