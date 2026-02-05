لجان المساعدين القضائيين تعلن جدول استئناف العمل

اعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان استئناف العمل تدريجيًا في جميع المحاكم يومي الخميس والجمعة الواقعين في 5 و6 الحالي ،على ان يعود العمل بشكل طبيعي في جميع قصور العدل ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت في بيان: ” بناءً على بيان مجلس القضاء الأعلى المتضمّن التأكيد على عدم التهاون في موضوع الحقوق والحاجات والمطالب المحقّة للمساعدين القضائيين والسادة القضاة، ودعوته إلى اعتماد مقاربة إيجابية تضمن حسن سير العمل القضائي،



وبناءً على الكتاب الموجّه من رئيس الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين، القاضي جوزيف تامر، الذي تمنّى فيه تعليق الاعتكاف إفساحًا في المجال أمام مساعي مجلس القضاء الأعلى ومعالي وزير العدل لإيجاد حلول جدّية،



و احساسا” منا بالمسؤولية تجاه المرفق العام بالاخص اننا لسنا هواة اعتكاف مع ابقاء اجتماعاتنا مفتوحة لجهة متابعة تنفيذ الوعود المذكورة اعلاه بالاضافة الى الوعود الخاصة بالقطاع العام.



قرّرت لجان المساعدين القضائيين في لبنان، بالأكثرية، ما يلي:



1- إعادة العمل تدريجيًا في جميع المحاكم يومي الخميس والجمعة الواقعين في 5 و6/2/2026، وذلك للبتّ بالمواضيع العاجلة والملحّة فقط، من دون انعقاد الجلسات.

2- إعادة العمل بشكل طبيعي في جميع قصور العدل ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع في 10/2/2026″.



وختمت متوجهة” بالشكر إلى معالي وزير العدل، وإلى مجلس القضاء الأعلى، رئيسًا وأعضاءً، وإلى رئيس الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين، على جهودهم ومساعيهم”. كما وجّهت “تحية تقدير إلى جميع المساعدين القضائيين في لبنان على صمودهم في وجه الانهيار”.

