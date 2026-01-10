إطلاق منصة مراهنات إلكترونية عالمية في لبنان قيد التحضير الرسمي

تقدّمت وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتحضيرات لإطلاق منصة عالمية المستوى للمراهنات الإلكترونية (التليبتينغ)، وذلك من خلال طلب عروض (RFP) مرتقب.

وقد عُقد اجتماع تقني مشترك بين الوزارتين برئاسة وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، وبمشاركة ممثلين عن وزارة المالية برئاسة المدير العام جورج معراوي. كما حضر الاجتماع رئيس اليانصيب الوطني اللبناني هادي حرش وفريقه، إلى جانب المستشار الأول لوزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي شادي عزالدين، وفريق الوزارة.

تركّز الاجتماع على مراجعة المتطلبات التفصيلية لمسودة طلب العروض قبل إطلاقه رسميًا، حيث دار البحث بتطوير منصة رقمية آمنة وشفافة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية، تعالج التحديات الرئيسية في هذا القطاع، بما في ذلك منع المراهنات من قبل القاصرين، وحماية المستهلك، وسدّ الثغرات في الرقابة والتنظيم.

وسيحدّد طلب العروض متطلبات إنشاء منصة مراهنات إلكترونية عالمية المستوى، مع التركيز على مبادئ اللعب المسؤول، والتحقق القوي من الهوية والعمر، واعتماد أعلى معايير الأمن السيبراني، والمراقبة الآنية، وأطر حوكمة متينة، بما يضمن النزاهة والمساءلة والرقابة التنظيمية الفعّالة ضمن إطار عملي قابل للتنفيذ.

وستواصل وزارة المالية ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العمل بشكل وثيق عبر سلسلة من ورش العمل التقنية لاستكمال طلب العروض، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة، والتحضير للجدول الزمني لعملية الشراء، بهدف إطلاق المشروع من خلال عملية تلزيم تنافسية وشفافة في الفترة المقبلة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.