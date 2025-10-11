حملات تبرع بالدم في لبنان بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية

دعا المكتب الصحي المركزي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان واللجنة الصحية في تجمع الأطباء في لبنان، لمناسبة “اليوم العالمي للإسعافات الأولية” جميع المواطنين، إلى “المبادرة بالتبرع بالدم، تجسيدًا للرسالة الإنسانية النبيلة، وتكريسا لثقافة التبرع بالدم” .

كما طالب التجمعان، وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية، بتنظيم حملات دائمة للتبرع بالدم، وتحويل مراكزهما الصحية ومستوصفاتهما، الى مستشفيات ميدانية، لأنها منتشرة في جميع المناطق والمحافظات.

كذلك، أكد التجمعان، على اهمية تنسيق الوزارتين- من خلال تشكيل لجنة طوارىء مركزية موحدة- مع جميع مستشفيات و مراكز ومستوصفات الهيئات الصحية والاجتماعية ومنظمات المجتمع الاهلي.

وطالب التجمع، بتزويد المستشفيات الميدانية، بكل الوسائل والمعدات والأجهزة الطبية اللازمة، مع استحداث بنوك للدم فيها وعدم اقتصار مسألة التبرع بالدم، على مراكز الصليب الأحمر اللبناني وحده، بهدف تأمين الاحتياجات الطارئة من الدم.

ورأى التجمعان، ان المستشفيات الميدانية، تساعد في تخفيف الضغط الصحي، على المستشفيات الحكومية و الخاصة.

و دعا التجمعان ايضاً، الى إقامة عيادات طبية جراحية للطوارئ، متنقلة، وهي غير مكلفة، وذلك، بتسيير سيارات إسعاف حكومية، وخاصة تابعة للمؤسسات الأهلية، مجهزة بالمعدات والمستلزمات الطبية الجراحية الطارئة، وبأطباء طوارىء وجراحة. وتعتبر هذه العيادات النقالة، وسيلة سهلة وسريعة، لتقديم الخدمة العلاجية والجراحية العاجلة في احياء المدن و البلدات، في المحافظات كافة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.