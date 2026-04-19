كيف سيرد الحزب على خروقات الهدنة؟

تشير مصادر مطلعة إلى أن “حزب الله” حسم خياره بالرد على أي خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار، سواء عبر عمليات اغتيال أو استهداف مواقع أو اعتداءات على المدنيين، مؤكدة أن القرار اتُّخذ على أعلى المستويات.

وبحسب المعطيات، فإن أسلوب الرد لن يكون تقليدياً، بل سيكون مدروساً ومتدرجاً بهدف تثبيت قواعد اشتباك جديدة ومنع تكرار الخروقات، في ظل توتر إقليمي متصاعد.

وتضيف مصادر عسكرية أن الحزب يراقب الوضع الميداني في الجنوب بدقة، وقد يؤجل أي رد إلى حين نزوح السكان من بعض المناطق، ما يمنحه حرية حركة أكبر لتنفيذ خياراته العملياتية.

وتشير التقديرات إلى أن أي رد محتمل قد يتأخر لأيام، ريثما تتضح الصورة الميدانية بشكل كامل، مع استمرار حالة الترقب في جنوب لبنان.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.