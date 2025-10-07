كنعان: مطامر الموت مرفوضة فيكفي خبثا وابتزازا

كتب النائب ابراهيم كنعان على منصة “أكس”: “لكل من يتحدث عن كسروان أو المتن بمعادلة إما مطامر الموت وإما النفايات في الشوارع، أقول له هذا المنطق مرفوض وهو الذي أوصلنا إلى هنا. المسألة ليست بين كسروان والمتن ولا أي منطقة أخرى، إنما قصّة جريمة بيئية صحية إنسانية مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، مع وعود من الحكومات المتعاقبة في الهواء”.

أضاف: “أما قانون تمكين البلديات من استرداد كلفة الجمع و/أو المعالجة، فأقر في لجنة المال والموازنة بجلسة ماراتونية، وكان على جدول اعمال الجلسة التي فقد نصابها، ولكن وحدة ليس حلا لاستحالة المعالجة من دون خطة شاملة وامكانات توفرها السلطة المركزية”.

وتابع: “ابتزازنا في منطقتنا في الجديدة البوشرية السد منذ أكثر من ١٠ سنوات لتحمل تبعات هذا المطمر على حساب حياة أولادنا وصحتهم، ومن دون أي حل جدي أو مسؤول من قبل الجميع لا يمر. يكفي خبثا وابتزازا، واجهوا المشكلة من دون تمييز أو تسويف”.

