كنعان يقدّم شكوى ضد منتحلي صفته عبر صفحة القوات اللبنانية الحرة على “فيسبوك”

تقدّم النائب ابراهيم كنعان بواسطة وكيله المحامي أمين عبد الكريم بشكوى امام النيابة العامة التمييزية، بتاريخ ٩/١٠/٢٠٢٥، بانتحال صفة والتزوير واستعمال مزوّر وتصل عقوبتها الى ٣ أشهر سجن بموجب المادة ٣٩١ من قانون العقوبات، وذلك ضد من أنشا صفحة على فايسبوك كتب عليها “Ibrahim Kanaan- القوات اللبنانية الحرة”.

وقد حوّلت النيابة العامة التمييزية الشكوى الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية تحت الرقم ٢٤٦٧/٢٠٢٥ للتحقيق وتحديد الفاعلين وإجراء المقتضى.

