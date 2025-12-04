كلية العلوم الاقتصادية – 3 شاركت في معرض الجامعات والمهن في الشمال

شارت كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال – الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية في “معرض الجامعات والمهن” الذي نظّمه نادي My Club في رشعين – زغرتا، في حضور فاعليات وشخصيات سياسية وتربوية واجتماعية ونحو ألف طالب وطالبة من مختلف مدارس محافظة الشمال.

أدار جناح الكلية مدير الفرع الدكتور أدولف عبدالله ورئيسة قسم الإدارة الدكتورة ألين العُمّ، وقدّما تعريفًا باختصاصات الكلية وإرشادات توجيهية للطلاب حول اختيار الاختصاصات ومساراتها.

وعبّر، بحسب بيان، “العديد من الطلاب عن اهتمامهم بالجامعة اللبنانية بشكل عام وباختصاصات كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال بشكل خاص، نظراً إلى تميّز برامجها وقدرتها على ربط الطلاب سريعًا بسوق العمل”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.