بالصور: محاضرة في كلية الحقوق – 2 حول المشاركة الديمقراطية الشاملة في لبنان

أقيمت جلسة تعليمية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية الفرع الثاني، القت خلالها البروفسورة أودين سلوم محاضرة حول المشاركة الديمقراطية الشاملة في لبنان، بحضور عميد الكلية البروفسور حبيب قزي ومديرة الفرع الثاني البروفسورة منى الباشا وممثلة المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الاستاذة رولا زيات، في اطار تنفيذ المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة مشروع ” تعزيز الديقراطية الشاملة في لبنان”، بالشراكة مع المركز الاوروبي للدعم الانتخابي (ECES) وبدعم من الاتحاد الاوروبي.

بداية، رحبت الباشا بالحضور، وشددت على أهمية الموضوع، لا سيما وأن رئيس الجامعة اللبنانية دعا الى إجراء انتخاب الهيئات الطالبية في الجامعة، وركزت على كيفية ادارة هذه الانتخابات داخل الفرع ووجوب اعتماد السبل الديموقراطية.

ثم كانت كلمة لقزي شدد فيها على “أهمية دور طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية في الانتخابات وفي وجوب المشاركة بمسؤولية في الحياة الاجتماعية والسياسية ، والتصويت بوعي والاخذ بعين الاعتبار مشاريع المرشحين للتصويت لهم. كما طلب مشاركة الطلاب في الانتخابات التي ستجري في الجامعة اللبنانية بمسؤولية واحترام”.

بعد ذلك، ألقت سلوم محاضرة عن الديمقراطية والمشاركة، مركزة على الانتخابات وعلاقتها بالديمقراطية، معتبرة أن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في تعزيز العملية الديمقراطية من خلال مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات.

وأشارت إلى أن هذه المشاركة تسهم في توسيع قاعدة التمثيل الشعبي، وترسيخ قيم المواطنة، وضمان استمرارية النظام الديمقراطي. و أن تمكين الشباب سياسيًا وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم تعتبر ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وعدلاً، كونهم يمثلون القوة الدافعة نحو التغيير في المجتمعات الحديثة.

ودعت الطلاب الى المشاركة في الانتخابات وألا يكونوا مجرد أرقام في سجلات الناخبين، لأنهم نبض الأمة وصوت المستقبل.كون مشاركتهم في الانتخابات الديمقراطية هي إعلان صريح بأنهم شركاء في القرار، وحماة لقيم الحرية والعدالة.

وختمت: ” كونوا في الصفوف الأولى لبناء وطن يليق بأحلامكم وطموحاتكم، الديمقراطية لا تزدهر إلا بكم، ولا تستمر إلا بوعيكم وإصراركم”.

في الختام، تمت مناقشة حول الانتخابات والمشاركة الديمقراطية، تفاعل خلالها الطلاب مع الموضوع المطروح.

