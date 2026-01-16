قائمقام البترون زار بلدية كفرعبيدا: لمكننة العمل الإداري تسهيلا لأمور المواطنين

زار قائمقام البترون روجيه طوبيا ، بلدية كفرعبيدا، تلبية لدعوة رئيسها المهندس ميشال الفغالي وفي حضور اعضاء من المجلس البلدي وموظفي البلدية، حيث اطلع على سير العمل الاداري في البلدية، لاسيما تنظيم المعاملات وتسجيلها وحفظها.

كما اطلع طوبيا على البرنامج الرقمي الجديد الذي اطلقته البلدية للمعاملات البلدية ومعاملات الرسوم. وكان تأكيد على ضرورة مكننة العمل الاداري، تسهيلا لأمور المواطنين وخدمتهم بما يتوافق مع النماذج والتعاميم الواردة من وزارة الداخلية.

