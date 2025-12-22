أشغال على المسلكين الشرقي والغربي لأوتوستراد كفرعبيدا مساء اليوم

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

بتاريخ اليوم 22-12-2025، واعتبارًا من السّاعة الثامنة مساءً لمدّة ساعتَين تقريبًا، ستقوم إحدى الشّركات المتعهدة بتعبيد الحفر على أوتوستراد كفرعبيدا (المسلكين الشرقي والغربي). علمًا أنّ هذه الأشغال لن تؤدّي إلى منع المرور.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام

