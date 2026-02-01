زحمة سير على طريق كفردبيان – وردة – المزار

تشهد طريق كفردبيان – وردة – المزار، ازدحامًا مروريًا، علما ان بلدية كفردبيان اصدرت بداية الأسبوع الحالي، ونتيجة الازدحام الخانق، بيانا اكدت فيه انه حرصًا على الحد من أزمة السير والازدحام الخانق على طريق مركز التزلج في مزار – كفردبيان، وبالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية، ستعتمد إجراءات تنظيمية صارمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وطلبت بموجبه من المتزلجين والزوار الالتزام بعدم الوقوف على جانبي الطريق من تقاطع سان انطونيو صعودًا حتى محطة وردة، كما منعت البيكنيك والحفلات والاراكيل والتجمعات على جانبي الطريق المقابل لمراكز التزلج.

وقالت البلدية في بيانها ان السير صعودًا باتجاه المركز ابتداءً من الساعة 2:00 بعد الظهر يومي السبت والأحد من مستديرة فقرا ومن تقاطع سان انطونيو، مشددة على انه سيصار إلى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين من دون إنذار مسبق. وذكرت اصحاب ال سكيدو بعدم ركن معداتهم وسياراتهم على جانبي الطريق بما يعيق مرور السيارات، وعدم الدخول الى حلبات التزلج المخصصة للمتزلجين فقط .

وفي هذا السياق، قالت مواطنة عالقة مع عائلتها على الطريق:” أن ما يجري لم يعد حالة عابرة، بل نتيجة خلل متراكم في تنظيم السير وإدارة الوصول إلى المنطقة، ما حوّل الطريق الوحيدة المؤدّية إلى المُنتجعات إلى موقف سيارات مفتوح”.

وسالت: اين الخطوات التي قالت البلدية انها ستطبقها لتفادي الازدحام المروري.

