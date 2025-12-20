تعاون بين جمعيتي “إنعاش القرية” و “GIZ” الألمانية في كفرحلده

افتتحت جمعية “إنعاش القرية” وبلدية كفرحلده وشباب وشابّات كفرحلده المكلّفين من الجمعيّة الإلمانية GIZ، النادي الرياضي ‏(K-Pulse Gym) في حضور فاعليات البلدة وهيئاتها والاندية والجمعيات والداعمين من الجمعية الإلمانية.

بعد النشيد الوطني والنشيد الالماني، ألقى رئيس “إنعاش القرية” حميد داوود كلمة رحب فيها بالحضور، وشكر “كل الداعمين والمساهمين في إنجاز المشروع”. وثمن “جهود شباب وشابات كفرحلده واللقاء التعاوني المثمر الموحد الأهداف بين جمعية GIZ و”إنجاز لبنان” وجمعية “انعاش القرية” في انطلاقة لمسيرة رياضية جديدة تجمع بين الجسد والعقل لتتم الرسالة التي تقول العقل السليم في الجسم السليم”.

وألقى رئيس بلدية كفرحلده نزار يزبك كلمة ترحيب، وأكد أن “المشروع هو خُطوَةً جَديدةً نَحوَ تَطويرِ بَلدَتِنا كَفرحِلدَه وتَفعيلِ طاقاتِ شَبابِها وشابّاتِها”. وشكر “الجَمعيّةِ الألمانيّة وجَمعيّةِ إنجاز على عَطائِهما المُستَمِرّ. وقال: “هذا النّادي لَيسَ مُجرَّدَ مَكانٍ لِمُمارَسَةِ الرّياضَة، بَل هُوَ مِساحَةٌ آمِنةٌ لِلشَّباب، وفُرصَةٌ لِتَعزيزِ الصِّحّة، والتَّواصُلِ، وبِناءِ مُجتَمَعٍ أَكثرَ نَشاطاً وتَعاوُناً”.

وألقى عصام مقدسي كلمة شابَّاتِ وَشبابِ كَفْرَحَلْدَه شاكرا البلدية والْجَمْعِيتين عَلَى دَعْمِهِمَا وَثِقَتِهِمَا الْكَبِيرَةِ بِشبابِ وَشابَّاتِ البَلْدة. وقال: “مَنَحَتْنَا هَاتَانِ الْجَمْعِيَّتَانِ أَكْثَرَ مِنْ مُجَرَّدِ مَشَارِيعَ؛ مَنَحَتَانَا فُرْصَةَ الْحُلْمِ، وَمَسَاحَةً لِلْعَمَلِ، وَإِيمَانًا بِقُدْرَتِنَا عَلَى التَّغْيِيرِ. وَمِنْ خِلَالِ هَذَا الدَّعْمِ، أَبْصَرَتْ مَشَارِيعُ عَدِيدَةٌ النُّورَ، وَكَانَ آخِرُهَا هَذَا النَّادِي الرِّيَاضِيُّ الَّذِي شَكَّلَ حُلْمًا كَبِيرًا لِشَبِيبَةِ كَفْرَحَلْدَه، وَحَوَّلَهُ إِلَى وَاقِعٍ نَابِضٍ بِالْحَيَاةِ”.

وَختم: “نُعَبِّرُ عَنْ بَالِغِ تَقْدِيرِنَا لِلْجَمْعِيَّةِ الْأَلْمَانِيَّةِ GIZ وَجَمْعِيَّةِ إِنْجَاز عَلَى هَذِهِ الشِّرَاكَةِ الْمُثْمِرَةِ وَالْمُسْتَمِرَّةِ. وَنَتَطَلَّعُ بِكُلِّ ثِقَةٍ وَأَمَلٍ إِلَى مُوَاصَلَةِ الْعَمَلِ الْمُشْتَرَكِ، وَتَعْزِيزِ هَذَا التَّعَاوُنِ لِتَنْفِيذِ مُبَادَرَاتٍ جَدِيدَةٍ تَخْدِمُ مُجْتَمَعَنَا، وَتُرَسِّخُ دَوْرَ الشَّبَابِ فِي التَّنْمِيَةِ وَصُنْعِ الْمُسْتَقْبَلِ”.

وفي الختام قدم داود درعا تكريمية لGIZ وقدم رئيس البلدية درعا أخرى لجمعية “إنجاز لبنان”.

