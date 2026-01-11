لبنانفيديو

بالفيديو: غارة تحذيرية على المكان المهدد في كفرحتى

كفرحتى

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن الطيران المسير شن غارة تحذيرية على المكان المهدد في كفرحتى، الفيديو:

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

