لبنان

انذار عاجل إلى سكان كفرحتا – جنوب لبنان

Published: 5 hours ago
كفرحتا

وجه الناطق باسم جيش العدو افيخاي ادرعي انذارا عاجلا إلى سكان كفرحتا جنوب لبنان جاء فيه:
– سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب ومن جديد بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في القرية وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته فيها.

Join our WhatsApp group - Cedar News

– نحث سكان المجمع المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مجمع يستخدمه حزب الله، فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: 5 hours ago
زر الذهاب إلى الأعلى