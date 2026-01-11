انذار عاجل إلى سكان كفرحتا – جنوب لبنان

وجه الناطق باسم جيش العدو افيخاي ادرعي انذارا عاجلا إلى سكان كفرحتا جنوب لبنان جاء فيه:

– سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب ومن جديد بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في القرية وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته فيها.

– نحث سكان المجمع المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مجمع يستخدمه حزب الله، فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.

