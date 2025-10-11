مركز أجيال – كفرحاتا يعقد محاضرة حول الوساطة وتسوية النزاعات

عاود مركز مشروع أجيال كفرحاتا – زغرتا نشاطه الثقافي بعد استراحة الصيف، واستهل مواعيد فصل الخريف بندوة بالتعاون مع المركز المهني التابع لجامعة القديس يوسف في بيروت، بمشاركة قضاة ومحامين، رؤساء بلديات ومخاتير، فعاليات عسكرية ونقابية، جمعيات تربوية وثقافية واجتماعية وإعلامية.

افتتح اللقاء بعرض تاريخ المركز ونشاطاته المتنوعة في مجالات الثقافة والموسيقى والتوعية والمهرجانات والفنون، تلا ذلك كلمة رئيسة مركز “مشروع أجيال” مريان سركيس، التي سلطت الضوء على مضمون المحاضرة وأهميتها، مشيرة إلى “الإيجابيات التي يعكسها الموضوع انطلاقا من تخصصه”، وقدمت شكرها لجميع الحاضرين.

وألقى المحامي الخازن محاضرة شاملة بصفته وسيطا متخصصا في المركز المهني للوساطة (CPM) التابع لجامعة القديس يوسف – بيروت، حيث حدد مداخلته بعنوان: “حل الخلافات: الخيار بين حكم يلزم ووسيط يلزم. وأوضح أن الوساطة هي إحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتعتمد على تدخل طرف ثالث مستقل ومحايد يسمى الوسيط، يعمل على إدارة النقاش بين الأطراف المتنازعة بهدف الوصول إلى اتفاق ودي يرضي الجميع.

وفي ختام المحاضرة، تم فتح باب النقاش بين المحاضر والحضور، بمشاركة مسؤولة المركز المهني للوساطة في جامعة القديس يوسف – فرع طرابلس، المحامية زينة حسيني مجذوب، حيث دار حوار موسع حول تطبيقات الوساطة وأثرها في حل النزاعات بشكل سلمي وفعال.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.