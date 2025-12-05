ختم مستودع بالشمع الأحمر بعد العثور على مواد فاسدة في كسروان

اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، انه “إنطلاقاً من المهام التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لحماية السلامة الغذائية، كشفت دورية من مكتب كسروان على مستودع في محلة زيتون، عائد للمدعو إ.ض، وضبطت بداخله مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية.

وقد جرى ختم المستودع بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحقّ صاحبه بناء لإشارة القضاء المختصّ”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.