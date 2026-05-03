كسروان تنتفض دفاعاً عن الراعي وترفض المساس ببكركي

أعربت رابطة مختاري كسروان والفتوح عن استنكارها الشديد وإدانتها الكاملة لما صدر من تهجم وإساءة بحق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي “لما تمثله مرجعية بكركي على الصعيد الوطني والدور التاريخيّ في الحفاظ على وحدة لبنان وصيغة العيش المشترك”.

وقالت في بيان: “إن التعرض للمقامات الدينية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان يشكل مساسا برموز وطنية وخروجا عن أصول التخاطب ونسفا بالقيم التي تحكم الخطاب السياسي والمسؤول”.

وأكدت وقوفها إلى جانب البطريركية المارونية في دورها الوطني الجامع .

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.