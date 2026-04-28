كريات شمونة: قلق أمني ينعكس على المدارس والخدمات العامة

نقلت وسائل إعلام تصريحات لرئيس بلدية مدينة Kiryat Shmona في شمال إسرائيل، قال فيها إن استمرار إضراب قطاع التعليم في المدينة يعكس حجم التوتر الأمني القائم، مضيفًا أن السكان “يشعرون وكأنهم في ميدان حرب” بسبب ما وصفه بعدم إزالة الخطر الأمني القائم في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق التوتر المستمر على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان، حيث تتأثر مدن وبلدات حدودية بحالة من القلق وتعطّل جزئي في بعض الخدمات العامة بين الحين والآخر.

