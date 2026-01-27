بالصور: اكتشاف معمل كبتاغون في بعلبك وتوقيف شبكات التهريب

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، نفذت وحدة من الجيش عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقة تل الأبيض – بعلبك، وضبطت معملا نقالا لتصنيع الكبتاغون، محملا على متن شاحنات، إضافة إلى كمية من المخدرات والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها، وكمية من الأسلحة والذخائر الحربية. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.

