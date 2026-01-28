بالصور.. الداخلية: معمل كبتاغون في التل الأبيض بقبضة الأمن

علقت وزارة الداخلية والبلديات على “تفاصيل عمليّة ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون في التّل الأبيض – بعلبك التي نشرتها قوى الأمن الداخلي على منصة “أكس”، وقالت: “تؤكد هذه العملية النوعية، من جديد، أن مكافحة المخدرات أولوية وطنية لا تهاون فيها، وأنّ قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع الجيش اللبناني وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدول العربية الشقيقة، لا سيما مع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، مستمرة في ملاحقة وتفكيك شبكات الاتجار وتهريب المخدرات وتوقيف المتورطين، حماية لمجتمعاتنا وأمنها”.

الداخلية: معمل كبتاغون في التل الأبيض بقبضة الأمن #عاجل pic.twitter.com/jFg84ZPCIE — Cedar News (@cedar_news) January 28, 2026

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية المجتمع اللبناني وصون أمنه، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لتصنيع أو تهريب المواد المخدرة إلى الخارج، مجددة التزامها الكامل بمواصلة العمل الأمني الاستباقي وملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم.

