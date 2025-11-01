كاتس يهدّد باستهداف بيروت إذا تعرّضت مستوطنات الشمال لنيران الحزب

هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستهداف العاصمة بيروت، قائلاً: “إذا حاول حزب الله إطلاق النار على مستوطنة في الشمال، فسنهاجم بيروت أيضاً”.

وأوضح كاتس في مقابلة عبر القناة الإسرائيلية الرابعة عشرة أنّ إسرائيل “تعمل ضدّ أي تهديد”، مشيراً إلى أنّه نقل هذه الرسالة بشكل واضح إلى الموفدة الأميركية موغان أورتاغوس وتوم برّاك.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وسط جهود دبلوماسية مكثّفة لمنع توسّع رقعة المواجهات

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.