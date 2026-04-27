كاتس: نزع سلاح الحزب شرط قبل أي خطوة ومستعدون للمساعدة في نزعه

أفادت تصريحات عاجلة لوزير إسرائيلي أن على الحكومة اللبنانية التأكد أولاً من نزع سلاح حزب الله في منطقة جنوب الليطاني وصولاً إلى ما وصفه بـ“الخط الأصفر”، قبل الانتقال إلى أي خطوات مشابهة في باقي الأراضي اللبنانية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي “مستعد للتحرك وتقديم المساعدة” في ما أسماه مهمة نزع سلاح الحزب، في حال طُلب منه ذلك أو اقتضت التطورات الميدانية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر مستمر على الحدود الجنوبية للبنان، وسط تصعيد سياسي وأمني متكرر في الخطاب بين الجانبين.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.