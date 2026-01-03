ريشار قيومجيان يهاجم محور إيران بلهجة نارية غير مسبوقة

كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر منصة “اكس”: “تنديدات وإدانات بحق الولايات المتحدة من قِبَل أتباع محور الشر الإيراني على مد عينك والنظر. جنازتهم حامية والميت ديكتاتور صغير أفلس فنزويلا الغنية بالنفط وجعلها محطة لتصدير المخدرات الى دول العالم. نتفهم خسارتكم إحدى بؤر إرهابكم لكن كفّوا النحيب واستتروا على ما ارتكبه محوركم من معاصي بحق لبنان”.

