قيومجيان يطالب النيابة العامة بالتحرك بعد تمثيل الحزب بسفير إيران

كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان عبر حسابه على “اكس”، تعليقاً على ايفاد سفير الجمهورية الإسلامية في لبنان مجتبى أماني، مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” حسين النمر لتمثيله في رعاية حفل في بعلبك،: “إنس “البيجر” وإنس “القواعد الدبلوماسية” لكن أن يتمثل سفير ‎ايران بمسؤول حزبي “لبناني” يعني عمالة هذا الحزب وولاء مسؤوليه وتبعيتهم لدولة أجنبية . هذا فعل خيانة وطنية وإخبار للقضاء يستدعي النيابة العامة للتحرك ومحاكمة هؤلاء. على فكرة، مبروك خزان المياه…”.

