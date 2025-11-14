توقيف 4 مطلوبين بجرائم مختلفة منها إطلاق نار على حاجز لجهاز أمني

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية. وفي هذا السياق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم – بعبدا المواطنين (م.ع.) و(ش.ع.) و(ر.ص.) المطلوبين لارتكابهم جرائم مختلفة: السلب والسرقة، تعاطي المخدرات وترويجها، حماية مروجي المخدرات مقابل بدل مالي، افتعال إشكالات، فرض خوات. كما أن الأخير رفض بتاريخ 2 / 4 / 2020 الامتثال لأوامر حاجز لأحد الأجهزة الأمنية في منطقة صحراء الشويفات، وأطلق النار نحو عناصره من دون وقوع إصابات

أثناء عملية التوقيف، حاول المطلوب (ر.ص.) الفرار من أمام عناصر الدورية، وأطلق النار نحوهم فردوا بالمثل، مما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة. وقد ضُبط في حوزة الموقوفين مسدسان حربيان.

كذلك، أوقفت دورية أخرى في منطقة الفنار – المتن المواطن (ا.ع.ز.)، وهو زعيم عصابات عدة مسؤولة عن افتعال إشكالات وإطلاق النار، ومطلوب لارتكابه جرائم مختلفة: تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار وإصابة أشخاص.

سلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

