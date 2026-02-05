قوى الأمن تعمّم صورة موقوف سوري بسرقة دراجات آلية

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص موقوف بجرم سرقة دراجات آلية، ويُدعى:

خ. م. (مواليد عام 2003، سوري)

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائنة في ثكنة بربر الخازن، أو الاتّصال على أحد الرقمَين 789746-01 – 810171-01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

