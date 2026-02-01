قوى الأمن تعمّم صورة مفقود لبناني وتطلب المساعدة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقود:

– علي عصام حميد (مواليد 2003، لبناني)الذي خرج بتاريخ 31-1-2026 من منزله الكائن في محلّة صيدا، ولغاية تاريخه لم يعد.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر حارة صيدا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 720095-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

