قوى الأمن تحذّر من تزويد منصّات القمار الإلكتروني بالحسابات الشخصية

صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:

نتيجة المتابعة والتحقيقات التي أجراها مكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية، تبيّن وجود منصّات مراهنات وقمار إلكتروني غير شرعي تُدار من خارج الأراضي اللبنانية.

وقد لوحظ أنّ القائمين على هذه المنصّات يعمدون إلى التواصل مع المواطنين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، ولا سيّما تطبيق «واتساب»، ويطلبون منهم الدخول إلى هذه المنصّات، ثم فتح حسابات لدى شركات تحويل الأموال وتسليمهم اسم المستخدم (Username) وكلمة المرور (Password) الخاصَّين بهذه الحسابات، ليُصار إلى استخدامها من قبل شبكات خارجيّة مجهولة تُدير هذه المنصّات غير الشرعيّة من خارج لبنان، بهدف إجراء عمليات المراهنات والقمار الإلكتروني من خلالها، وذلك مقابل مبالغ ماليّة شهريّة تُدفع للأشخاص الذين تُفتح الحسابات بأسمائهم، من دون أن تكون لهم أي قدرة على التحكّم بهذه الحسابات أو بوجهة استعمالها.

لذلك، تُحذّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي المواطنين من الانجرار وراء هذه الإغراءات الماليّة، ومن الإقدام على فتح حسابات ماليّة وتسليم بياناتها لأشخاص مجهولين وموجودين خارج الأراضي اللبنانية، لما قد يترتّب على ذلك من مسؤوليّات قانونيّة جسيمة وملاحقات قضائيّة، نظرًا لاستخدام هذه الحسابات في هذه الأعمال غير المشروعة أو في نشاطات أخرى مشبوهة.

كما تدعو هذه المديريّة العامّة إلى التقيّد بالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، والإبلاغ عن أي محاولات من هذا النوع، عبر خدمة «بلّغ» المتوافرة على موقع الإلكتروني https://isf.gov.lb، أو من خلال تحميل التطبيق (App) العائد لقوى الأمن الداخلي.

