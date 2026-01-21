قوى الأمن تعمّم صورة مفقود في بعلبك منذ 21 كانون الثاني

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

محمد رفيق البري (مواليد عام 1996، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 21-01-2026 منزله الكائن في بعلبك – رأس العين، علمًا أنّه يعاني من مرض نفسي (اضطراب ثنائي القطب).

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر بعلبك في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 370800-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

