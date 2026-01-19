قوى الأمن تطلب المساعدة للتعرّف على شاب يعاني اضطرابات عقلية

تعميم صورة شاب مجهول الهويّة، هل من يعرف عنه شيئًا؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي

تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شاب مجهول الهوية، يُعاني من اضطّرابات عقليّة، كان موجودًا في محلّة “سبيرز”، ولا يملك أيّ مستند قانوني، وهو موجود حاليًّا في مركز فصيلة ميناء الحصن

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّة معلومة عنه أو عن ذويه، الاتصال بالفصيلة المذكورة التّابعة لوحدة شرطة بيروت، على الرقم: 789086/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات

