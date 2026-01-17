قوى الأمن اللبناني يطلق نداءً عاجلًا للعثور على الشابة السورية ميرفت

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة القاصر:

ميرفت عماد اليوسف (مواليد 2012، سورية)

التي غادرت جمعية بسمة وزيتونة في محلّة شاتيلا، حيت كانت تتابع حلقات دراسية، منذ تاريخ 18-11-2025 ولغاية تاريخه لم تعد.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 858473-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

