لبنان
قوى الأمن اللبناني يطلق نداءً عاجلًا للعثور على الشابة السورية ميرفت
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة القاصر:
ميرفت عماد اليوسف (مواليد 2012، سورية)
التي غادرت جمعية بسمة وزيتونة في محلّة شاتيلا، حيت كانت تتابع حلقات دراسية، منذ تاريخ 18-11-2025 ولغاية تاريخه لم تعد.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 858473-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
