سوري ولبناني بقبضة قوى الأمن خلال مداهمتين في الضاحية

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم السّلب والسّرقة والنّشل في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أشخاص بعمليّات سلب في محلّة طريق المطار.

وأثناء قيام دوريّة من المفرزة بمهمّة استقصاء في المحلّة المذكورة عند منتصف ليل 12-1-2026، اشتبهت بشخصٍ مقنّع ويرتدي قفّازات في يدَيه، على متن درّاجة آليّة لونها أحمر، فعملت على الإطباق عليه، وتوقيفه بالرّغم من مقاومته لعناصر الدّوريّة ومحاولته الفرار، وتبيّن أنّه يُدعى:

م. إ. (مواليد عام 1990، سوري).

ضُبِطَت الدرّاجة والقناع والقفّازات، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي.

وفي إطار مكافحة تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، وبناءً على معلومات توافرت للمفرزة المذكورة حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة تحويطة الغدير – الضاحيّة الجنوبيّة، على متن دراجة آلية نوع “سويت” لون أسود، انطلقت دوريّة من المفرزة عند السّاعة 21.30 من تاريخ 11-1-2026، إلى المحلّة المذكورة وعملت على توقيف المشتبه به وضبطت الدرّاجة، وتبيّن أنّه يدعى:

م. ض. (مواليد عام 1993، لبناني)

ضُبِطَ بحوزته كميّة متنوّعة من المواد المخدّرة (حشيشة الكيف، وماريجوانا، وغيرها…) مقسّمة في أكياس شفّافة، ومعدّة للتّرويج.

سلّم الموقوفان والمضبوطات إلى القطعتَين المعنيَّتَين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

