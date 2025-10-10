قوى الأمن تعمّم صورة المفقودة بسملة المغربي وتطلب المساعدة في العثور عليها

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– بسملة أحمد المغربي (مواليد عام 2007، فلسطينية الجنسية)

التي خرجت بتاريخ 08-10-2025 من منزل ذويها الكائن في محلة طريق الجديدة – شارع أبو سهل إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 856811-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

