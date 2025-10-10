قوى الأمن توقف منفّذ عمليات سلب في بيروت وجبل لبنان بعد ملاحقة دقيقة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السلب في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهولَين بتنفيذ عمليات سلب في بيروت وجبل لبنان، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق قيامهما بتنفيذ عملية سلب شخص دراجته الآلية في محلة برج البراجنة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت إلى تحديد هويّتَيهما ومن بينهما المدعو:

م. ض. (مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني)

بتاريخ 29- 09- 2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة برج البراجنة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالإشتراك مع آخر بتنفيذ عدة عمليات سلب في مناطق بيروت وجبل لبنان، منها العملية المذكورة في محلة برج البراجنة، والعديد من عمليات النشل تحت جسر المطار، كما اعترف بتعاطي المخدِّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثاني.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.