شعبة المعلومات توقف مروّج مخدرات بالجرم المشهود في الأوزاعي

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدّرة في محلّة الأوزاعي ومحيطها

:على أثر ذلك، باشرت الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى

هـ. ح. ح. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)-

بتاريخ 19-9-2025، ومن خلال عمليّات الرّصد والمراقبة الدّقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة الأوزاعي، على متن درّاجة آليّة نوع JET لون أبيض، من دون لوحات، تمّ ضبطها

بتفتيشه والدّرّاجة ومنزله الكائن في محلّة “بئر حسن”، تمّ ضبط كميّات من الكوكايين وباز الكوكايين وحشيشة الكيف، مقسّمة داخل أظرفة وعلب وطبّات بلاستيكيّة، معدّة للتّرويج

اعترف الموقوف بترويج المخدّرات لصالح أحد التّجّار، مقابل مبلغ خمسين دولارًا أميركيًّا وكميّة من المخدّرات لتعاطيها عن كل يوم عمل

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص

