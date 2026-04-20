قوى الأمن تعمم صورة مفقودة وتطلب المساعدة في العثور عليها

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

كريستين سمير التن (مواليد عام 1984، لبنانيّة)

التي فُقِدت، بتاريخ 17-4-2026، بعد أن غادرت منزلها الكائن في كسارة – زحلة، ولم تَعُد حتى تاريخه. علمًا بأنها تُعاني من مشاكل نفسيّة واضّطرابات.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر المعلّقة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 542788-08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

