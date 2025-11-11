قوى الأمن تضبط 106 دراجات آلية مخالفة في الضبية وجونية

في إطار السعي المستمر لقوى الأمن الداخلي لحماية المواطنين وضمان الأمن والاستقرار، ومع تصاعد نسبة الجرائم المرتكبة باستخدام الدراجات الآلية في الفترة الأخيرة، تمكنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، بتواريخ مختلفة وفي محلتي الضبية وجونية، من ضبط 106 دراجات آلية بأنواع مختلفة بسبب مخالفات متعددة. تم إيداع الدراجات المفرزتين المعنيتين بناءً على إشارة القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

