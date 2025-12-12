قوى الأمن الداخلي تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن العناصر الفارّين

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

“وافق مجلس قيادة قوى الأمن الدّاخلي برئاسة المدير العام اللّواء رائد عبدالله في جلسته التي انعقدت بتاريخ 10-12-2025، على فسخ عقود تطوّع جميع عناصر قوى الأمن الدّاخلي الفارّين من الخدمة قبل تاريخ 10-11-2025، على أن تُعطى لهم فرصة العودة والالتحاق بالخدمة قبل 7-1-2026، تاريخ دخول هذا القرار حيّز التنفيذ”.

